حساب المواطن يوضح طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي

أعلن برنامج حساب المواطن عن طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي، حيث تلقت صفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لحساب المواطن على موقع "تويتر" سؤالًا من هذا القبيل، وقال المستفيد: " السلام عليكم.. لو سمحت عندي قريبي توفى كيف اقدر اوقف حساب المواطن حقه ؟؟".





وأوضح حساب المواطن قائلًا: "وعليكم السلام ، سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية ، وبامكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول ، بيانات المستفيد ) والضغط على حذف الحساب".



