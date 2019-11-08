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حساب المواطن يوضح طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:15 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أعلن برنامج حساب المواطن عن طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي، حيث تلقت صفحة "خدمة المستفيدين" التابعةلحساب المواطن على موقع "تويتر" سؤالًا من هذا القبيل، وقال المستفيد: "السلام عليكم.. لو سمحت عندي قريبي توفى كيف اقدر اوقف حساب المواطن حقه ؟؟".

وأوضح حساب المواطن قائلًا: "وعليكم السلام ، سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية ، وبامكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول ، بيانات المستفيد ) والضغط على حذف الحساب".

ويذكر إلى أن حساب المواطن يقدم صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر" للرد على جميع استفسارات المواطنين، وتعمل الصفحة على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يقدم حساب المواطن أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 التي تعمل من الأحد للخميس في نفس توقيت "خدمة المستفيدين".
حساب المواطن يوضح طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي
حساب المواطن يوضح طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي
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