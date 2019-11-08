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حساب المواطن يوضح طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:15 م
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أعلن برنامج حساب المواطن عن طريقة إيقاف الدعم عن المتوفي، حيث تلقت صفحة "خدمة المستفيدين" التابعةلحساب المواطن على موقع "تويتر" سؤالًا من هذا القبيل، وقال المستفيد: "السلام عليكم.. لو سمحت عندي قريبي توفى كيف اقدر اوقف حساب المواطن حقه ؟؟".
وأوضح حساب المواطن قائلًا: "وعليكم السلام ، سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية ، وبامكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول ، بيانات المستفيد ) والضغط على حذف الحساب".
ويذكر إلى أن حساب المواطن يقدم صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر" للرد على جميع استفسارات المواطنين، وتعمل الصفحة على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يقدم حساب المواطن أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 التي تعمل من الأحد للخميس في نفس توقيت "خدمة المستفيدين".
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