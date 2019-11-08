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"الاستثمار" تدعو سكرتير عام القمة الإفريقية الفرنسية لحضور منتدي أفريقيا 2019

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:07 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ
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دعت الدكتورة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،  السفيرة ستيفانى ريفوال السكرتيرة العامة لقمة أفريقيا- فرنسا، للمشاركة في منتدى أفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعرض فرص الاستثمار المتاحة في القارة أمام المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، كما يأتي في إطار التنسيق المشترك بين دول القارة لتحقيق التنمية المستدامة. 

ومن المقرر عقد قمة أفريقيا- فرنسا مطلع يونيو 2020، والتى تركز في نسختها هذا العام على المدن المستدامة.

وأشارت وزارة الإستثمار إلي قصص النجاح التى تحققها الاستثمارات الفرنسية في مصر والتى وصلت إلى 5.2 مليار دولار في ظل وجود 160 شركة فرنسية في مصر، فيما تبلغ محفظة التعاون الحالية مع فرنسا مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مليار يورو.

واستعرضت السفيرة ستيفانى ريفوال، جدول فعاليات قمة "أفريقيا- فرنسا" والتي ستتضمن الكلمات التى يلقيها رؤساء الدول والحكومات، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال من كافة أنحاء القارة، مشيرة إلى أنه تم توجيه الدعوة لنحو ألف مستثمر يمثلون الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الحرص على مشاركة كبيرة من سيدات الأعمال، مشيدة بالتجربة المصرية في مجال البنية الأساسية خاصة في المدن المستدامة والذكية والتحول الرقمى، مع اتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وأكدت أن الشركات الفرنسية والأفريقية ستقوم في إطار فعاليات القمة بتبادل خبراتها فيما يتعلق بإنشاء المدن المستدامة والتركيز على عدد من المجالات منها إنشاء المساكن ومدها بوسائل الطاقة الموفرة وأفضل السبل للإنشاء والتعمير والمواصلات والبنية الأساسية والتحول الرقمى وتمويل المشروعات.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاستثمار منتدي أفريقيا 2019 قمة افريقيا فرنسا القمة الافريقية الفرنسية

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