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عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:12 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن التتويج بلقب البريمير ليج أمر مبكر للغاية، حتى في حالة تحقيق الفوز على السيتي في المباراة المقبلة.

 

ومن المقرر أن يلتقي فريقا ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم الأحد القادم لحساب قمة الجولة الثانية عشر من منافسات البريميرليج.

 

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سيورتس:"لقد كانوا يتحدثون عن سباق البريمير ليج في ديسمبر من العام الماضي عندما كنا في المقدمة بست أو سبع نقاط قائلين أن الأمر قد انتهى".

 

وتابع النجم المصري:" بالطبع الأمر لم ينتهي بعد،  هناك فارق ثلاث مباريات، إذا كانت لديك فترة سيئة فربما تقع في ورطة مرة أخرى".

 

وأكمل محمد صلاح:" لن يتغير هذا الأمر حتى في حالة الفوز على مانشستر سيتي فلا يزال الطريق طويلًا، نحن لا زلنا في شهر نوفمبر فقط ومن السابق لأوانه الحديث عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وأجاب صلاح عن أحرازه لخمس أهداف فقط حتى الآن في البريميرليج، قال صلاح: "لأكون صادقًا، لا أهتم بما يتوقعه الناس مني، طالما أُحرز الأهداف والفريق يفوز فإن كل شئ يكون على ما يرام".

 

واتم حديثه قائلا:"لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني، يمكن أن يفرض ذلك ضغطًا كبيرًا عليك ويجعلك تُقدم أداءً سيئًا".

 

وشارك محمد صلاح في 16 مباراة مع ليفربول بالموسم الجاري أحرز خلالهم ثمانية أهداف بواقع 5 في البريمير ليج وثلاثة في دوري الأبطال، بالإضافة لصناعته 5 أهداف لزملائه.

 

 

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ومانشستر سيتي أخبار ليفربول اليوم

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