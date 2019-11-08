طارق مصطفى يعتذر عن تدريب سريع وادي زوم



وأجرى مسئولو نادي سريع وادي زوم اتصالات رسمية مع طارق يحيي من أجل الحصول على موافقته وسط تمسكهم بالتعاقد معه بعد نجاح تجربة طارق مصطفى.



واتفق الطرفان على المقابل المادي وباتت موافقة يحيي النهائية وإدارة نادي الزمالك الحاسمة في الأمر.



وأجرى مسئولو النادي المغربي اتصالات مع طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني في بادىء الأمر لكنه اعتذر لهم لرغبته في استكمال مشواره مع الفراعنة، قبل أن يتفاوضوا مع طارق يحيي الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية لأداء مناسك العمرة على أن يحسم قراره بعد العودة.



وينتظر إيدر رد إدارة نادي الزمالك على الأمر وحسم موقفها سواء بالموافقة على رحيله أو التمسك ببقائه خلال الفترة المقبلة.



وسبق وتولى يحيي تدريب فريق الزمالك لمدة مباراة واحدة أمام ديكاداها الصومالي مطلع الموسم الجاري والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.



وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.





وجاءت القرعة كالآتي:



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك



المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى



المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.



ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.



ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.



ينتظر نادي سريع وادي زوم المغربي الرد النهائي من جانب طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق الزمالك بشأن توليه تدريب الفريق المغربي.