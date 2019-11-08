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تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:06 م
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بوابة الفجر
سحر فاروق الحمداني
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إن حملات اليوم الواحد المفاجئة والتي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الاسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 1424 محضر متنوع وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تم تنظيمها بالإشتراك بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الصحة والتموين والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين وتحت اشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد واستهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنشآت العامة ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والنجوع بـ 13 مركز وحي وتمكنت من تحرير 523 محضر تمويني و168 محضر صحة و306 محضر بيئة و239 محضر اشغالات و151 محضر نظافة ومحضر طب بيطري فضلًا عن تحرير 36 محاضر أخرى لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مؤكدا على استمرارية التعاون والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لشن حملات التفتيش والمتابعة على كافة القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقمع الغش والتدليس والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية لتحقيق الانضباط وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين أو الخروج عن القوانين واللوائح.
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط
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