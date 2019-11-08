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رسمياً.. جيمي فاردي لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:04 م
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جيمي فاردي
جيمي فاردي
الفجر الرياضي
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فاز النجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 أحرز ثلاثة أهداف فاردي في شباك ساوثهامبتون بالمباراة التي أقيمت على معقل الأخير "سانت ماري" وانتهت (9-0)، ليعتلي صدارة الهدافين برصيد عشرة أهداف حتى الآن.

وسجل أيضا النجم الانجليزي أربعة أهداف في ثلاث مباريات لعبها خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يحرز عاشر أهدافه في المباراة الأخيرة لليستر سيتي أمام كريستال بالاس، والتي انتهت (2-0).

وتفوق فاردي على كل من جاك جريليش لاعب أستون فيلا، إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، دين هندرسون حارس شيفيلد، يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي وويليان لاعب تشيلسي.

وأصبح المهاجم الإنجليزي اللاعب رقم 12 الذي يحصد جائزة لاعب الشهر في بريميرليج أربع مرات أو أكثر.
 
يُذكر أن الفنلندي تيمو بوكي، مهاجم نورويتش سيتي، فاز بجائزة شهر أغسطس. ومن حصد جائزة الشهر الماضي هو الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.
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