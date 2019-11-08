ضبط عاطلين بحوزتهما "فودو وهيروين" بالمقطم

نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 2،5 كيو فودو و100 جرام هيروين فى منطقة المقطم.





تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبته القوة المرافقة تمكنوا من ضبط م ف، 30 سنة، عاطل، خلال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام، 115 جنيها، وهاتف محمول.



