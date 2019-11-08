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ضبط عاطلين بحوزتهما "فودو وهيروين" بالمقطم

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:05 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 2،5 كيو فودو و100 جرام هيروين فى منطقة المقطم.

تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبته القوة المرافقة تمكنوا من ضبط م ف، 30 سنة، عاطل، خلال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام، 115 جنيها، وهاتف محمول.

كما تمكن الضباط من ضبط م.ص، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرى، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، و90 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.
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