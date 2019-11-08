أستاذ إعلام: 40% من الشعب المصري يستخدمون "السوشيال ميديا"

قالت الدكتورة نيرمين آغا، معيدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن 40% من الشعب المصري يستخدم "السوشيال ميديا"، أي حوالي 40 مليون شخص، موضحة أن وسائل الإعلام عليها دور كبير في تطوير المجتمع وتنميته.



وأشارت "آغا"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسيلة ليست خاضعة للرقابة بشكل كبير، حيث لم يعد هناك مصدر موثوق للمعلومة، وتغير شكل الخطاب، فلم يعد قاصرا على النخبة.



وأضافت أن "السوشيال ميديا" تحولت لوسيلة لهدم المجتمعات من الداخل، حيث أنها تستهدف هدم العقول، والفكر، والقيم، مؤكدة أننا نتعرض لنوع جديد من الحروب يعتمد على التشكيك وهدم المعتقدات.

