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السفير السعودي لدي بريطانيا يدشن حملة للتعريف بالسياحة في المملكة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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دشن الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، حملة الخطوط السعودية للتعريف بالسياحة في المملكة، بمشاركة أهم الجهات المعنية بالسفر والسياحة من مختلف الأسواق المحلية والدولية.

وهدفت الفعالية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، إلى إطلاع الحضور على مستجدات قطاع السياحة المتنامي في المملكة العربية السعودية والخدمات المقدمة والأنظمة الجديدة الجاذبة لقطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها من مختلف الدول العالمية.

وعرضت الفعالية رؤية المملكة 2030 للنهوض وتطوير قطاع السياحة، كما تم استعراض المطارات الجديدة والطائرات الحديثة ومشاريع خطوط سكك القطارات الجديدة التي تربط أجزاء المملكة.

وأشارت الحملة إلى المواسم السياحية التي أطلقتها هيئة الترفيه بالمملكة مؤخرًا والفعاليات المصاحبة لها، منها مواسم الرياض وجدة والعُلا، بالإضافة إلى أهم المناطق السياحية التاريخية والطبيعية والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بالمملكة.

حضر الفعالية عدد كبير من الشركات السعودية العاملة في قطاع السياحة والضيافة، حيث قدم ممثلوها برامجهم السياحية المتنوعة والخدمات التي تقدمها.

وأعلنت الهيئة العليا للسياحة السعودية، وبالتزامن مع يوم السياحة العالمي، البدء بمنحِ التأشيرةِ السياحيةِ لجميع الراغبين في زيارةِ مناطق المملكة من جميع دول العالم، يدويًا عبر مكاتب الممثلياتِ في الخارج، وإلكترونيا بلا اشتراطات، لـ49 جنسية، من أوروبا وآسيا وأميركا.

وقال رئيس الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، في لقاء مع "العربية"، إن "المملكة تحتفل بفتح تأشيرات السياحة لجميع الزائرين من شتى أنحاء العالم، ونتطلع لأن تكون السياحة مصدر دخل رئيسيا وماكينة لخلق الوظائف لكثير من السعوديين".

ومن أهم سمات التأشيرةِ السياحيةِ السعودية، إمكانيةُ الاستفادة منها في أداء فريضةِ العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبةِ للنساء، في غير موسمِ الحج، وعدم الحاجة لكفيلٍ كما هو معمول به في تأشيراتِ العمل الأخرى.

كما أن التأشيرة السياحية لا تستثني أي سائحٍٍ لأسباب الدين أو المعتقد، وبإمكانِ السائحِ القيام بزياراتٍ متعددةٍ خلال عام، على أن لا تزيد مدة الزيارةِ عن 90 يومًا.

سمات تأشيرة السياحة السعودية:
- فرصة أداء العمرة دون مرافق
- لا حاجة إلى كفيل كما تأشيرات العمل
- لا علاقة للدين أو المعتقد في الحصول على التأشيرة
- فرصة الزيارات المتعددة إلى السعودية خلال عام

وقال سفير مجلس السفر والسياحة العالمي، جيرالد لاوليس، إن قرار السعودية سيرفع الناتج الإجمالي للمملكة من 3 إلى 4%، وذلك لأن سوق السياحة العالمي ينمو بمعدلات تفوق 5% سنويًا.

وشهد الإعلان عن التأشيرة السياحية السعودية، توقيع عقود في مجالات العقار والأغذيةِ والمرافقِ والخدماتِ، بمبلغ تجاوز 100 مليار ريال.

وقال ممثل تحالف تربل فايف جروب، كريستوس مارافاتسوس، إن الإعلان عن التأشيرة السياحية السعودية، يعد خبرًا مهمًا لشركات السياحة بالعالم، والسوق السعودية فرصة كبيرة، وانفتاحها على 49 من الجنسيات يجعل السوق السعودية واحدة من أفضل الوجهات.

وتأتي هذه التأشيرات السياحية ضمن خطط السعودية لخلقِ مليون وظيفة، والوصول إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030.

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الكلمات المفتاحية

لندن بريطانيا السياحة السفر السعودية

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