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مدرب نيجيريا يتحدث عن مواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا تحت ٢٣ عام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد إمابا أباماباكا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأوليمبي، أنه سعيد بالعودة لمصر مرة أخرى بعد أشهر قليلة من خوض فعاليات أمم إفريقيا 2019 مشيرا إلى أن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. 

ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب كوت ديفوار، مساء غد السبت على ملعب السلام، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تحتضنها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال اباماكا، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "الأمر لا يتعلق فقط بالمجموعة التي نلعب بها، ولكن بالفرق الثمانية الموجودة، كل الفرق لديها فرص ربح البطولة، لقد جعلنا إفريقيا فخورة بنا في المسابقة الماضية، نحترم جميع الفرق الأخرى".

وأردف المدير الفني قائلا: "مصر نظمت بطولة الأمم الإفريقية في الصيف الماضي بشكل ناجح للغاية، الأمور لم تتغير كثيرا، تغير فقط منصبي من بطولة إفريقيا للكبار، إلى بطولة إفريقيا الأولمبية". 

وعاد ليقول: "بعض الأندية تريد أن تحصل على لاعبيها، ورفضت السماح لهم بالانضمام إلينا إلا في فترة التوقف الدولي،
واستطرد قائلا: "جونيور أجايي إضافة قوية بالنسبة لنا، هو لاعب مهم في مصر ، كنت أتمنى أن أحصل على خدماته ولكنه من مواليد عام، عام 1996 وليس 1997".

وأكمل حديثه: "موقفنا جيد جدا، الضغط على كل الفرق للفوز بالبطولة والتأهل إلى الأولمبياد، لا نعاني من تلك الضغوط بمفردنا، نحترم كل الفرق المتنافسة معنا، هذه المسابقات تفرض علينا الاحترام دائما، ونعترف أن كل الفرق لديها الحق في التأهل، وإن شاء الله سوف نمثل إفريقيا في الأولمبياد" .
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