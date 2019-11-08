أقباط الأرثوذوكس يحتفلون بتجليس الأنبا لوكاس الـ33 بمطرانية أسيوط الجديدة (صور)

أقامت مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة حفل التجليس 33 للأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب.





بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واللواء محمد حبيب مساعد مدير أمن أسيوط والشيخ على أبوالحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها والمهندس تاج الدين جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر والمهندس ياسر عمر ومرتضى العربى واللواء تادرس قلدس وعبد الكريم زكريا أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.





بدأ الاحتفال بإستقبال المهنئين بقاعة مناسبات المطرانية الجديدة ثم بدء فعاليات الحفل وعرض لترنيمة "من غيرك نترجاه" لكورال حفل التجليس ثم بعض الأغاني الوطنية والترانيم الدينية التي قدمتها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالإيبارشية وسط تفاعل من الحضور وكلمات من القلب لبعض القيادات التنفيذية وقيادات الكنيسة ثم كلمة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ثم كلمة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها وكلمة الشيخ علي أبوالحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط.





ونقل سكرتير عام محافظة أسيوط – خلال كلمته – تحيات وتقدير الوزير المحافظ لنيافة الأنبا لوكاس بتلك المناسبة التي تقام سنويا في جو من الحب والإيخاء بين جميع القيادات وشعب الكنيسة، لافتًا إلى أهمية قوة العلاقات والترابط المجتمعي بين مختلف فئات الشعب المصري لخلق روح من التكامل والتعاون لتنفيذ خطط البناء والنهوض بمجتمعنا لمواجهة التحديات ودعم وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



