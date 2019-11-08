"العصار" يلتقي رؤساء نقابات العاملين بالإنتاج الحربي: 248 مليار جنيه إيرادات

عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعًا مع رؤساء نقابات العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربى بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة.





تم الترحيب فى بداية اللقاء بالسادة رؤساء نقابات العاملين بالشركات والوحدات التابعة وتهنئتهم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وتم الإشارة إلى أن هذا الإجتماع يستهدف توعية رؤساء النقابات العمالية بالشركات والوحدات بالموقف الذى يمر به الإنتاج الحربى بكل شفافية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على رؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.





وخلال اللقاء تم استعراض العديد من الإنجازات والنجاحات التى حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربى بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمحافظات المختلفة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات تطوير البنية التحتية حيث وصلت إيرادات النشاط لمبلغ (13.248) مليار جنيه والذى يمثل أربعة أضعاف ما تم تحقيقه بعام 2013/2014 والذى بلغت إيرادات النشاط فيه (3.2) مليار جنيه، وتم التأكيد على أن كافة العاملين بالإنتاج الحربي يبذلون أقصى جهد لكي يشارك الإنتاج الحربي في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية والتنموية الجديدة وذلك لدفع عجلة الإنتاج للأمام، وحث العاملين علي مضاعفة الجهد والعرق لإستكمال ملحمة العبور الجديد التى تشهدها مصر حاليًا بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة.





كما تم الإشارة إلى أن هناك محاولات من البعض نشر الفوضى وإضعاف قيم الولاء والإنتماء ومنظومة القيم الدينية والاجتماعية والعمل على إضعاف دور المؤسسات الوطنية بالدولة وخاصة القوات المسلحة والتى تمثل العمود الفقرى للحفاظ على حدود الوطن ومقدرات الشعب المصرى وذلك من خلال بعض وسائل الإعلام الخارجية ووسائل التواصل الإجتماعى، وعلينا أن نلتفت جميعًا لهذا والعمل على مواجهة كل من يخرج عن السياق فى أسرة الإنتاج الحربي.





كما تم الإشارة إلى أن الأوضاع حاليًا فى الدولة تشهد تطورًا واستقرارًا ملحوظًا على كافة الأصعدة وهو ما أدى إلى حدوث تطور فى عدة مجالات كثيرة منها (التعليم – الطرق – التأمين الصحى) وتم الإشارة أيضًا إلى مبادرات رئاسة الجمهورية التى من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين - مثل الكشف على فيروس سى والكشف المبكر على أمراض الثدى للسيدات - والتي تم تطبيقها في شركات الإنتاج الحربي.





من جانبه أكد السيد سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربى ونائب أول رئيس اتحاد عمال مصر على دور عمال الإنتــــاج الحربي الوطنى بدءً من السادة رؤساء الشركات ورؤساء القطاعات وموظفي الوزارة والهيئة والذين يعملون أكثر من (14) ساعة يوميًا لمتابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مشروعات التنمية والمشروعات القومية بالدولة، مضيفًا أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من إصلاح اقتصادي إلا أن الإنتاج الحربى شهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة زيادة واضحة في الأجور وصلت لأكثر من 150% وكذا تم مضاعفة كافة ما يقدم من خدمات اجتماعية وصحية.



