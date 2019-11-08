مهرجان مسرح بلا إنتاج يكرم الفنان الراحل طلعت زكريا

يشهد مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" في دورته العاشرة، تكريم الفنان الراحل طلعت زكريا، ويقام المهرجان في الإسكندرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في يوم 17 نوفمبر القادم، ويستمر إلى يوم22 نوفمبر.







حيث نشرت إيمى نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا صورة من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت إيمى على الصورة قائلة:"تكريمك ف سيرتك الطيبة ياحبيبى، دمت طيب الذكر".







لمحات من حياة الفنان الراحل طلعت زكريا



يشار أن الفنان الراحل طلعت زكريا من مواليد الإسكندرية، ولد فى عام 1960 ، تزوج مرتين،المرة الأولى من سيدة خارج الوسط الفني وهي إم أولاده إيمي وعمر، والمرة الثانية هى شيرين المنزلاوي، والدة هنا الزاهد، وتوفى طلعت زكريا يوم الثلاثاء 8 من أكتوبر، بعد معاناة مع المرض.





أبرز أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا





وفى سياق، قدم الفنان الراحل طلعت زكريا عددا كبيرا من الأفلام السينمائية الناجحة من أشهرها: طباخ الريس، حرامية فى كى جى تو، ابو على، حريم كريم، سيد العاطفى،و آخر أعماله السينمائية فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والفيلم تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

