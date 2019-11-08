عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: هناك دول تقترض ويحدث لها مآسي إلا مصر

قال الدكتور عصام عفيفي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية حققت سبق في كل المجالات، مضيفا أن تجربة مصر من قرض صندوق النقد الدولي من التجارب الرائدة، حيث هناك دول تقترض، ويحدث لها مآسي.





وأشار "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن القيادة السياسية تعمل على استغلال مواردها المتاحة في أحسن صورة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمار، متوقعا زيادة معدلات النمو الفترة المقبلة.



