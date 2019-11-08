محمد رمضان :"الصداقة ليست بطول السنين لكن بصدق المواقف"

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بعلاقة الصداقة التي جمعت بينه وبين صديقه الملاكم المغربى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث نشر صورة جديدة له، ظهر فى الصورة وهو برفقة صديقه المغربي أبو زعيتر، وذلك من خلال تواجده في المغرب، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "الصداقة ليست بطول السنين و لكن بصدق المواقف".



وفى سياق آخر، يشار أن محمد رمضان طرح مؤخرا كليب "السلطان"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا، وشاركته فى الكليب الموديل نور ستارز، والكليب من إخراج حسام الحسيني.



ومن جهة أخرى، يشار أن محمد رمضان يستعد حاليا لمسلسله الرمضانى القادم "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشاركه فى بطولة المسلسل الفنانة روجينا.





ومن ناحية أخرى، يذكر أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضانى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة حلا شيحة، محمد رمضان، أحمد صيام، مصطفى منصور،ماجد المصرى، هنادى مهنى، تأليف عبد الرحيم كمال، وتم تكريمه مؤخرا من قبل مهرجان القنوات الفضائية عن دوره فى ذلك المسلسل.

