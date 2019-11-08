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إصابة شخصان جراء انفجار قوي في منجم بألمانيا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:54 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أصيب شخصان، اليوم الجمعة، جراء انفجار ضخم في منجم بمنطقة تويتشنتال بولاية ساكسونيا أنهالت، شرقي ألمانيا، وحصار نحو 35 شخصًا آخرين تحت الأرض علي عمق يقدر بـ700 متر، حسبما أكد المتحدث باسم هيئة التعدين في مدينة هالي (أكبر مدن ولاية ساكسونيا أنهالت).

وأضاف المتحدث، أن العمال متواجدون حالياً في غرف آمنة مزودة بالأكسجين، مضيفاً أنهم بإمكانهم في وقت لاحق الخروج إلى السطح عبر الممر السليم في المنجم.

وتلقت الشرطة الشرطة في ولاية سكسونيا، في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بلاغا حول إصابة شخصين وحصار 30 آخرين في منطقة تحت الأرض في منجم "تيوتشينثال"، والذي يقع خارج مدينة هالي، على بعد حوالي 150 كلم من جنوب غرب برلين.

ومن جانبها، هرعت فرقة كبيرة من عمال الإنقاذ، إلى مكان الحادث، في إطار خطة عاجلة لإنقاذ العمال العالقين.

وقالت الشرطة الألمانية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصير "تويتر"، إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج كافة العاملين المحاصرين.

ووفقا للشركة المشغلة، يعمل حوالي 100 شخص في المنجم الذي أعيد العمل فيه منذ 15 عاما، بعد إغلاقه عام 1982.

ويستخدم هذا المنجم حاليا كمستودع لتخزين النفايات المعدنية على مساحة 14 كيلومتر مربع منذ وقف نشاطه عام 1982، وتم إعادة هيكلته خلال الـ15 عاما الماضية، وكان في السابق منطقة لاستخراج البوتاس علي مدار 80 عاما من قبل.

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