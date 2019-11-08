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الخشت: حان الوقت للارتقاء بالذوق الفني ومغادرة التدني

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:37 م
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الخشت
الخشت
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه حان الوقت لمغادرة السقوط الفني والتدني في الوجدان العام، والدخول في عصر حداثة حقيقي والارتقاء بالذوق الفني ومشاهدة الأعمال المسرحية العالمية.

وكان مجموعة من طلاب جامعة القاهرة، قد حضروا أمس عرضًا مسرحيًا على المسرح القومي بالعتبة بعنوان "المتفائل" وهي مسرحية مأخوذة عن رواية "كانديد" للأديب والفيلسوف الفرنسى فولتير، وهى رواية فلسفية خيالية تدور أحداثها حول شخص يتمسك بحلمه ويحارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال التفاؤل، وتُقدَم هذه الرواية الفلسفية في إطار مسرحية غنائية كوميدية مغلفة بصورة بصرية حديثة ورائعة.

ومازح "الخشت"، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، الطلاب، قائلًا ليس شرطًا أن تكون كئيبًا من أجل أن تكون عميقًا، مشيرًا إلى أن الفيلسوف فولتير جمع بين العمق والكوميديا والمتعة والرسالة الإنسانية الرائعة في هذا العمل المسرحي.

جدير بالذكر أن مسرحية "المتفائل" بطولة النجم سامح حسين وسهر الصايغ، وديكور حازم شبل، وأزياء نعيمة عجمي، وموسيقى هشام جبر، وأشعار طارق على، وإضاءة أبو بكر الشريف، واستعراضات ضياء شفيق، وإخراج إسلام إمام.
الخشت: حان الوقت للارتقاء بالذوق الفني ومغادرة التدني
الخشت: حان الوقت للارتقاء بالذوق الفني ومغادرة التدني
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