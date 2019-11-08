رحيل عريس الوسط الفني هيثم أحمد زكي.. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها وقوع حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا – قنا، أسفر عن إصابة 37 شخصًا، ورحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عقب تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، والكشف عن جبانة تعود لعصر ما قبل الأسرات بالإسماعيلية، فضلاً عن توزيع الشرطة حلوى المولد على المرضى وتلاميذ المدارس، والإفراج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.





حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا - قنا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 37 شخصًا، إثر حادث اصطدام أتوبيس رحلات بكثبان رملية على طريق سفاجا - قنا الكيلو 5، لافتة إلى أنه تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، مضيفة في بيان لها، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأنه لا توجد أي وفيات وأن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وهناك حالتان مصابتان بكسور مضاعفة، وجميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة.





وتوجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى المستشفى فور وقوع الحادث، ووجهت الوزارة بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما وفرت الوزارة الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم والذي تجاوز 200 كيس دم ببنوك الدم، إضافةً إلى مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية. كما تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.





رحيل هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الابن الوحيد للنجم الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، داخل فيلاته الكائنة في ضاحية الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، في الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، عقب تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية. وشيع جثمان الفنان الراحل، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.





الكشف عن جبانة تعود لعصر ما قبل الأسرات

وكشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر الرومانى واليوناني وعصر ما قبل الأسرات. وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصرين اليوناني والروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.





توزيع الشرطة حلوى المولد على المرضى والتلاميذ

وفي إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" وللدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، أوفدت وزارة الداخلية مجموعة من الضباط والضابطات إلى مستشفيات "الأطفال اليابانى أبوالريش – معهد الأورام – القصر العينى – 57357 – الدمرداش الجامعي " لمشاركة النزلاء الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية "حلوى المولد النبوي" على المرضى وذويهم، الأمر الذي أشاع مناخاً من البهجة في نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالي.





ووجه قطاع حقوق الإنسان مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة بعض مدارس ذوى الإعاقة ودور الأيتام "مدرسة التربية الفكرية لذوى الإعاقة بالدقى – دار أيتام نهر الحب للأعمال الخيرية والتنمية بالجيزة – دار حضانة أطفال بالمركز النموذجى للمكفوفين "قصر النور" بشارع جسر السويس عين شمس" لتوزيع عبوات حلوى المولد النبوى الشريف على الأطفال بها. واستمراراً لتفعيل تلك المبادرة، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من عبوات حلوى المولد النبوى والمساعدات العينية "بطاطين" على عدد من المواطنين، إحتفالاً بتلك المناسبة، كان لهذه المبادرة أثرها الفاعل في نفوس المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لرجال الشرطة للمشاركة معهم فى الاحتفال بتلك الذكرى العطرة.





ولتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، فرج قطاع السجون





عن 333 سجينا، استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر. وعقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 81 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 252 نزيلاً إفراجاً شرطياً.



