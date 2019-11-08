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انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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المعرض
المعرض
ريهام على
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انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع للخزف والفخار والحرف اليدوية، بقرية تونس السياحية بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والقيادات الشعبية والتنفيذية والمئات من الزوار المصريين والأجانب.

وشهد محافظ الفيوم، العروض الفنية التي قدمتها فرق قصر ثقافة الفيوم، وفرقة بني سويف، وزار محافظ الفيوم والضيوف المرافقين له، متحف الكاريكاتير للفنان التشكيلي محمد عبلة، وشاهدوا اللوحات الفنية المعروضة به، وأشاد محافظ الفيوم بهذا المعرض، كما تفقد البازارات والمعارض المقامة على هامش المهرجان والتي تعرض جميع المنتجات من الخزف والصيني والمشغولات البيئية واليدوية بمحافظة الفيوم، وبعض المحافظات الأخرى.

وقدم العارضون، منتجاتهم من الخوص والأشكال النحاسية وغيرها من منتجات الحرف اليدوية، وسط حضور كبير من الضيوف.
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم
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