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بعد فرمان فايلر.. تحرك مفاجئ من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياُ
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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الفجر الرياضي
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وحدد النادي الأهلي
بشكل نهائي قيمة التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد
الإنجليزي خلال الفترة القادمة.
وكان رمضان صبحي
قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على
سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي هيدرسفيلد.
ورصد النادي الأهلي
مبلغ 2 مليون جنية إسترليني من أجل التعاقد مع رمضان صبحي خلال الفترة القادمة بشكل
نهائي.
ويريد النادي الأهلي
التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي وشراء عقده لأنه يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق
ولقطع الطريق على الأندية الأخرى التي ترغب في ضمه.
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