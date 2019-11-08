منة فضالي تشعل "إنستجرام"

يذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي، مسلسل "أفراح إبليس"، الذي تدور أحداثه استكمالًا للجزء الثاني، وحقق المسلسل نجاح كبيرحلال الجزء الأول، وينضم المسلسل لنوعية أعمال 45حلقة،ومقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان القادم، وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان، جمال سليمان، صابرين، وإيناس عز الدين، وجمال عبد الناصر، وعفاف رشاد، وأحمد صفوت، ونادية رشاد، وماجد الشريف، ومني عبد الغني، ومي فخري، ورنا سماحة، وعلي الحجار، وتأليف الكاتب الراحل محمد صفاء، وإخراج الراحل سامي محمد علي.

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت منة فضالي، خلال الصور مرتدية "تيشرت" باللون الأبيض وكان شعرها منسدل ومكياج ناعم، وعلقت منة فضالي غلى الصور قائلة:"جمعة مباركة للجميع".لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور منة فضالي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بما يحميكى ويحفظك من نجاح الى نجاح ربنا يوفقك فى حياتك"، وأضاف آخر "القمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صباح الفل عليكى يا أجمل قمر".