Advertisements
Advertisements
Advertisements

منة فضالي تشعل "إنستجرام"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت منة فضالي، خلال الصور مرتدية "تيشرت" باللون الأبيض وكان شعرها منسدل ومكياج ناعم، وعلقت منة فضالي غلى الصور قائلة:"جمعة مباركة للجميع".

لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور منة فضالي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بما يحميكى ويحفظك من نجاح الى نجاح ربنا يوفقك فى حياتك"، وأضاف آخر "القمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صباح الفل عليكى يا أجمل قمر".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي، مسلسل "أفراح إبليس"، الذي تدور أحداثه استكمالًا للجزء الثاني، وحقق المسلسل نجاح كبيرحلال الجزء الأول، وينضم المسلسل لنوعية أعمال 45حلقة،ومقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان القادم، وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان، جمال سليمان، صابرين، وإيناس عز الدين، وجمال عبد الناصر، وعفاف رشاد، وأحمد صفوت، ونادية رشاد، وماجد الشريف، ومني عبد الغني، ومي فخري، ورنا سماحة، وعلي الحجار، وتأليف الكاتب الراحل محمد صفاء، وإخراج الراحل سامي محمد علي.
منة فضالي تشعل "إنستجرام"
منة فضالي تشعل "إنستجرام"
منة فضالي تشعل "إنستجرام"
منة فضالي تشعل "إنستجرام"
منة فضالي تشعل "إنستجرام"
منة فضالي تشعل "إنستجرام"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منة فضالي انستجرام

أخبار تهمك

عاجل- في بيان ناري.. كاف يكشف أسباب فسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق غدا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد فرمان فايلر.. تحرك مفاجئ من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياُ

منذ 40 دقيقة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 14 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 17 ساعة

بيان من "الصحة" بشأن حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 22 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ يوم

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

منة فضالي تبدأ تصوير الجزء الثالث من "أفراح إبليس" أغسطس المقبل

منة فضالي بـ "هوت شورت" مثير في الساحل الشمالي

كمال أبو رية يعلن موعد عرض "أفراح أبليس 2"

منى عبدالغني تشارك في "أفراح أبليس 3"

مؤلف "افراح إبليس2" ينتهي من كتابة 15 حلقة من الجزء الثالث

منة فضالي تشعل "سوشيال ميديا" بإطلاله مثيرة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

06:46 ص

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

04:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status