واردات الصين تواصل التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصلت الصادرات الصينية التراجع للشهر الثالث على التوالي بنهاية أكتوبر، للتراجع 0.9 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام مقارنة مع انكماش نسبته 3.2 بالمئة في سبتمبر.





وتراجعت الواردات للشهر السادس على التوالي، على الرغم من تراجعها بنسبة 6.4 بالمئة والتراجع المسجل في سبتمبر البالغ 8.5 بالمئة.





ليسجل الفائض التجاري 42.81 مليار دولار في أكتوبر مقارنة مع فائض قدره 39.65 مليار دولار في سبتمبر.



