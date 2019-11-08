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واردات الصين تواصل التراجع للشهر الثالث على التوالي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:16 م
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ميناء تجاري
ميناء تجاري
وكالات
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واصلت الصادرات الصينية التراجع للشهر الثالث على التوالي بنهاية أكتوبر، للتراجع 0.9 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام مقارنة مع انكماش نسبته 3.2 بالمئة في سبتمبر.

وتراجعت الواردات للشهر السادس على التوالي، على الرغم من تراجعها بنسبة 6.4 بالمئة  والتراجع المسجل في سبتمبر البالغ 8.5 بالمئة.

ليسجل الفائض التجاري 42.81 مليار دولار في أكتوبر  مقارنة مع فائض قدره 39.65 مليار دولار في سبتمبر.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 26.42 مليار دولار في أكتوبر.
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الكلمات المفتاحية

واردات الصين صادرات الصين الفائض التجاري

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