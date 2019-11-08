أمم أفريقيا| من الحجز حتى دخول الاستاد.. مسئول بشركة تذكرتي يكشف التفاصيل (فيديو)

قال حاتم سعيد، المسئول في إدارة عمليات شركة تذكرتي، إن طرح الشركة تذاكر أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ليست التجربة الأولى لهم، موضحًا أنهم مستعدون جيدا، لتوجيه الجمهور بشكل سلس، وسهل داخل الاستاد.





وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إقبال جماهيري على حجز تذاكر البطولة، حيث يجب أن يكون مع كل مشجع بطاقة المشجع بجانب التذكرة، حيث يمكن الحصول على بطاقة المشجع من خلال 30 فرع لإحدى شركات الاتصالات على مستوى القاهرة والجيزة.



