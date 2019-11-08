حبل حول الرقبة.. العثور على سائق مقتولا داخل سيارته بالمنيل

كشفت مناظرة نيابة مصر القديمة فى واقعة العثور على جثة سائق مقتولا داخل سيارته فى منطقة المنيل، أن الجثة لرجل اربعينى العمر، مصاب بجروح وخدوش فى الوجه وعلامات حول الرقبة نتيجة لف حبل حولها، ويرجع رجال التحقيق أن المتهم كان يجلس في الكرسي الخلفي وخنقه وفر هاربًا.





كما صرحت نيابة بدفن جثة سائق، عثر عليه مقتولا داخل سيارته، وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.





فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وارسال تقرير وافى بها لضبط الجناة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، فيما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



