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حبل حول الرقبة.. العثور على سائق مقتولا داخل سيارته بالمنيل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت مناظرة نيابة مصر القديمة فى واقعة العثور على جثة سائق مقتولا داخل سيارته فى منطقة المنيل، أن الجثة لرجل اربعينى العمر، مصاب بجروح وخدوش فى الوجه وعلامات حول الرقبة نتيجة لف حبل حولها، ويرجع رجال التحقيق أن المتهم كان يجلس في الكرسي الخلفي وخنقه وفر هاربًا. 

كما صرحت نيابة بدفن جثة سائق، عثر عليه مقتولا داخل سيارته، وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.

فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وارسال تقرير وافى بها لضبط الجناة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، فيما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سائق داخل سيارته أمام سينما فاتن حمامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

سائق مقتول حوادث المنيل أخبار مصر

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