البطريرك الراعي يستقبل منسق الأمم المتحدة في لبنان

استقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة في الصرح البطريركي في بكركي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الأنسانية، السيد فيليب لازاريني وعرض معه الأوضاع العامة ولعمل المنسقية في لبنان وتأكيدا على ضرورة الاسراع في تسمية رئيس الحكومة تمهيدًا لتأليفها بسرعة لأن الوضع بات يحتاج الى انقاذ.





بعد اللقاء قال لازاريني: "التقيت صاحب الغبطة صباح اليوم وأتيحت لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي في البلاد، وتحدثنا كثيرًا عن دور الشباب وقد قال غبطته بوضوح أمس: "كنا واياكم نعلم طلابنا واليوم فان الطلاب هم من يعلموننا"، واعتقد ان هذا الحراك الشبابي هو نموذجي ومثالي.



