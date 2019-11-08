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البطريرك الراعي يستقبل منسق الأمم المتحدة في لبنان

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:05 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة في الصرح البطريركي في بكركي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الأنسانية، السيد فيليب لازاريني وعرض معه الأوضاع العامة ولعمل المنسقية في لبنان وتأكيدا على ضرورة الاسراع في تسمية رئيس الحكومة تمهيدًا لتأليفها بسرعة لأن الوضع بات يحتاج الى انقاذ.

بعد اللقاء قال لازاريني: "التقيت صاحب الغبطة صباح اليوم وأتيحت لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي في البلاد، وتحدثنا كثيرًا عن دور الشباب وقد قال غبطته بوضوح أمس: "كنا واياكم نعلم طلابنا واليوم فان الطلاب هم من يعلموننا"، واعتقد ان هذا الحراك الشبابي هو نموذجي ومثالي.

تحدثنا أيضًا عن أهمية الحفاظ على حراك سلمي وحضاري حتى يتسنى لهذه المظاهرات أن تستمر بنفس الطريقة، وأشرت أيضًا إلى البطريرك أنه منذ الأسابيع الأربعة الماضية، كان لبنان بالتأكيد مثالًا يحتذى به لبعض المظاهرات السلمية وفي نفس الوقت تم الحفاظ على هذا الحراك من قبل المؤسسة العسكرية وهناك تنسيق في الخطوط الرئيسية وآمل أن يتم سماع هذه المطالب في أقرب وقت ممكن لأن لبنان يحتاج إلي تلك المطالب، كما ويمكننا القول ان للبنان منعطف وأنه لم يعد هناك وقت نضيعه، هناك حاجة ملحة لاستعادة الثقة بين اللبنانيين وممثليهم
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