Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الشباب وشباب الأردن بث مباشر يلا شوت حصري KORA LIVE رابط شغال الشباب ONLINE

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمواصلة مشواره في كأس محمد السادس لأندية الأبطال عندما يحل ضيفا على شباب الأردن في إياب دور 32 على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان.

 

وكان الشباب بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

 

الشباب نجح في إقصاء شبيبة الساورة الجزائري  بخماسية مقابل هدفين في دور 32 ليحجز مقعده في الثمن النهائي ،  في حين فجر شباب الأردن مفاجئة من العيار الثقيل عندما تخطى عقبة حامل اللقب العربي ، النجم الساحلي ، بمجموع اللقائين 3/1.

 

شباب الأردن رابع الدوري الأردني الموسم الماضي، نجح في الفوز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي في 2007. وهو فريق أسس حديثا، في 2002، واستطاع الفوز بلقبين في الدوري والكأس المحليين.

 

ولم تنجح الفرق الأردنية في حصد أي لقب في هذه البطولة العربية، في حين استطاع النادي الفيصلي الوصول إلى النهائي مرتين آخرها عام 2017.

 

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الاياب في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة و 19:30 بتوقيت أبو ظبي على ان تذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

 

وكان  الاتحاد العربي قد أقام  عدة مسابقات في كرة القدم كان منها دوري أبطال العرب التي بدأت عام 2004 وحتى عام 2009، لكن البطولة توقفت لعدة سنوات لتعوضها البطولة العربية للأندية التي احتضنتها مصر عام 2017، وفاز بها لاحقا فريق الترجي التونسي على حساب الفيصلي، ثم النجم الساحلي التونسي في 2018.

 

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان من "الصحة" بشأن حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب الأهلي يكشف تطورات جديدة حول إصابة حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ يوم

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 18 ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- في بيان ناري.. كاف يكشف أسباب فسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية

منذ 38 دقيقة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يحدد مهام كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

06:46 ص

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

04:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status