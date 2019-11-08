كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الشباب وشباب الأردن بث مباشر يلا شوت حصري KORA LIVE رابط شغال الشباب ONLINE

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمواصلة مشواره في كأس محمد السادس لأندية الأبطال عندما يحل ضيفا على شباب الأردن في إياب دور 32 على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان.

وكان الشباب بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

الشباب نجح في إقصاء شبيبة الساورة الجزائري بخماسية مقابل هدفين في دور 32 ليحجز مقعده في الثمن النهائي ، في حين فجر شباب الأردن مفاجئة من العيار الثقيل عندما تخطى عقبة حامل اللقب العربي ، النجم الساحلي ، بمجموع اللقائين 3/1.

شباب الأردن رابع الدوري الأردني الموسم الماضي، نجح في الفوز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي في 2007. وهو فريق أسس حديثا، في 2002، واستطاع الفوز بلقبين في الدوري والكأس المحليين.

ولم تنجح الفرق الأردنية في حصد أي لقب في هذه البطولة العربية، في حين استطاع النادي الفيصلي الوصول إلى النهائي مرتين آخرها عام 2017.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الاياب في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة و 19:30 بتوقيت أبو ظبي على ان تذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وكان الاتحاد العربي قد أقام عدة مسابقات في كرة القدم كان منها دوري أبطال العرب التي بدأت عام 2004 وحتى عام 2009، لكن البطولة توقفت لعدة سنوات لتعوضها البطولة العربية للأندية التي احتضنتها مصر عام 2017، وفاز بها لاحقا فريق الترجي التونسي على حساب الفيصلي، ثم النجم الساحلي التونسي في 2018.