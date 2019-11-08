kora live| بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

يلتقى منتخب الكاميرون نظيره غانا اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة امم افريقيا تحت سن 23 وستقام المباراة على ستاد القاهرة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 ويقع المنتخبين فى المجموعة الأولى ، حيث تصم كلا من المنتخبات الاتية.. مالى و مصر و الكاميرون و غانا.





وسوف تنقل قناة تايم سبورت مباراة الكاميرون وغانا بامم افريقيا تت سن 23 والتى ستكون فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 أكد إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي على أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما على ستاد القاهرة.





بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع





الكاميرون ضد غانا وقال تانكو ف المؤتمر الصحفي للمباراة "أعرف منتخب الكاميرون جيدا لقد عملت كمدرب مساعد للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف من قبل، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون ونحن أصدقاء وأنا سعيد لرؤيته هنا وتأهله للبطولة."





بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع





الكاميرون ضد غانا

الكاميرون ضد غانا وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: "رمضان صبحي لاعب منتخب مصر لاعب موهوب وأنا احب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة."

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع





واضاف: "لم نخض اي مباريات ودية دولية بسبب تغيير ادارة اتحاد الكرة، كما اننا فشلنا في ضم حوالي ٨ لاعبين بسبب رفض انديتهم لان البطولة لا تقام في فترة التوقف الدولية لكني أثق أننا سنذهب بعيدا في تلك البطولة ين بالتأهل إلى الأولمبياد."





وتابع: "البطولة فرصة للاعبين الجدد أن يتألقوا بعدما فشلنا في ضم مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا معنا في التصفيات، ونحن في مجموعة قوية وأتمنى التوفيق للاعبين."





بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع





مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019

واضاف: "عن فريق الكاميرون لقد عملت هناك واعرف الفريق جيدا ولكن لكل بطولة ظروفها الخاصة ولا نعرف كيف سيكون شكل الفريق في مباراة الغد لكننا هنا من أجل الفوز ونمتلك فريق قادر على ذلك."