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أكبر ضربة أمنية للخارجين على القانون.. سقوط 7 عصابات ترويج مخدرات بالقليوبية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:57 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على 7 عصابات لترويج الحشيش والاستروكس والهيروين خلال حملة أمنيه لضبط تجار المخدرات ومروجيها،وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية يفيد بقيام حملة أمنية بقيادة العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات أسفرت عن ضبط 7 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات.

ففي شبرا الخيمة تمكن العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، من القبض على عصابتين لترويج الحشيش والهيروين، التشكيل الأول يضم كلا من "ا.ع.ع " 22 سنة و"ي.ح.ا " 21 سنة و"م.ا.ب" 28 سنة وبحوزتهم 300 جرام حشيش ومبلغ مالي، أما التشكيل الثاني فيضم كل من "خ.م.ا" 35 سنة و"ع.م.ا" 36 سنة وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 260 جنيه.

وفى مدينة الخصوص تمكن المقدم محمد شديد رئيس مباحث القسم، من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في ترويج الاستروكس، الاول يضم كل من "ا.ح.ع " 39 سنة و"ع.ج.ع" 34 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 150 جرام ومبلغ مالي 200 جنيه والتشكيل الثاني كل من "م.و.م" 29 سنة و"ا.م.م" 28 سنة، والسابق اتهامه في 4 قضايا سرقة وسائل نقل وسرقة بالإكراه، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 190 جرام ومبلغ مالي 300 جنيه بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط كل من "ر.م" 35 سنة و"ا.ن.ع" 24 سنة وبحوزتهما 100 جرام حشيش، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من "م.ا.ا" 33 سنة و"ط.م" 33 سنة وبحوزتهما 200 جرام هيروين ومبلغ مالي 600 جنيه.

وتمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط كل من "ع.ا.ع " 27 سنة و"م.ع" 19 سنة و"ع.ا" 30 سنة و"و.ق" 38 سنة لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج الاستروكس والهيروين وفى أحد الأكمنة ألقي القبض عليهم.

أحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة التي تولت التحقيق.
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