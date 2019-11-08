"الإفتاء": التسويق الشبكي بهذه الطريقة حرام





ومن ناحيته أوضح الشيخ أحمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر مقطع فيديو، أن التسويق الشبكي بالطريقة التي عرضت على الدار، وهى طريقة "كيو نت" هى حرام، ومخالفة لمقاصد المعاملات في الشريعة الإسلامية.



وفي سياق آخر، أوضح عضو الإفتاء، أن الوصية بقطيعة الرحم لا تجوز، حيث أنها وصية في معصية، ولا يجب تنفيذها، معقبا: "اللي وصتكم بقطع صلة الرحم لو كلمتكم دلوقتي هتقولكم اوعوا تعملوا كده.. كده هتأذوني".



وقال الشيخ أحمد وسام، أن تغيير الحفاضات للأطفال لا ينقض الوضوء، مضيفا أن البكاء عند قبر المتوفى بهدوء ليس حراما، فالمحرم هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، حيث أن الإسلام لا يمنع المشاعر.



وجهت متصلة، سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عن حكم الدين في التسويق الشبكي.