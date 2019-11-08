يلا شوت now مشاهدة مباراة الشباب وشباب الأردن بث مباشر yalla goal كورة لايف رابط ماتش الشباب plus جودة متعددة

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الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق شباب الأردن والشبابالسعودية في جولة الإياب من دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» في ملعب استاد الملك عبد الله الثاني.

 

مباراة الذهاب انتهت بفوز الشباب السعودي على شباب الأردن بنتيجة 1-0، والذي سجله حسن معاذ فلاتة في الدقيقة 89، شباب الأردن تفوق على النجم الرياضي الساحلي التونسي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

وأما الشباب السعودي فقد فاز على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 32.

 

موعد مباراة الشباب الأردن والشباب السعودي في كأس محمد السادس

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة و18:00 بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الشباب الأردن والشباب السعودي في كأس محمد السادس

تقام المباراة في ملعب عبد الله الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب الأردن والشباب السعودي في كأس محمد السادس

تذاع المباراة على قناة أبو ظبي HD 1.

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