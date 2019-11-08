اليمن: الوطن هو من انتصر في اتفاق الرياض





أشار معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم الجمعة، إلي أهمية تقديم خطاب إعلامي لمواجهة العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكدًا أن الوطن هو من انتصر في اتفاق الرياض برعاية سعودية.





ويأتي ذلك خلال لقاء موسع لمعمر الإرياني، مع الصحفيين نظمته وزارة الإعلام اليمنية؛ لشرح مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية.





وثمن وزير الإعلام اليمني، الدور الأخوي الكبير الذي لعبه الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمتابعة المباشرة لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يعزز من وجود الدولة ويوحد الصفوف لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن، ودورهم في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق.





ودعا وزير الإعلام اليمني، جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المساندة للحكومة الشرعية إلى إظهار الجانب الإيجابي من اتفاق الرياض كونه يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة وتواجدها في مختلف المحافظات المحررة، مؤكدا حرص القيادة السياسية على الحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث المتمثلة في "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216".





ونص الاتفاق فيما يخص مؤسسات الدولة: 1- تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية. 2- إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع. 3- إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وذلك حسب ترتيبات وردت في ملاحق الاتفاق. 4- حقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني. 5- نبذ التمييز المناطقي والمذهبي. 6- إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.

الترتيبات السياسية والاقتصادية: 1- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية. 2- الحقائب الوزارية تكون مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع هذا الاتفاق. 3- يباشر رئيس وزراء الحكومة اليمنية الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني.

الترتيبات العسكرية: 1- يضم الملحق الثاني الخاص بالترتيبات العسكرية بندا بعودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 2- تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية. 3- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 4- توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 5- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات، التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 6- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات، التي طبقت في محافظة عدن، خلال 90 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الترتيبات الأمنية: 1- يضم الملحق الثالث الخاص بالترتيبات الأمنية، بنودا تتعلق بتولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين. 2- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وإعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الاتي:

هذا وتتولى قوة حماية المنشآت خلال 90 يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف، وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال 60 يوما من تاريخ تويع الاتفاق.

وإعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.



