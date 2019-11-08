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عاجل.. "الأرصاد" تحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق غدا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:50 م
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سقوط أمطار
سقوط أمطار
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وبحسب الخبراء، فتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

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الكلمات المفتاحية

سقوط أمطار درجات الحرارة الطقس الأرصاد اليوم أمطار

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