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مدرب كوت ديفوار يتحدث عن مواجهة نيجيريا بأمم إفريقيا تحت 23 عام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:46 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد حيدارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، جاهزية منتخب بلاده لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي تحتضنها مصر خلال بداية من اليوم الجمعة حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو. 
 
ويستعد منتخب كوت ديفوار الأوليمبي لمواجهة نيجيريا مساء غد السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة رفقة زامبيا وجنوب إفريقيا. 

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " نحن أفضل منتخب تحت 23 عاما، وأشعر براحة كبيرة لإقامة البطولة في مصر، خاصة وأننا كنا موجودين في مصر بالإسكندرية، وجاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية أمام نيجيريا". 

وأضاف : " وضعنا برنامج خاصة للبطولة وقدمنا إلى مصر في الوقت المحدد لنا، ونحن جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل". 

وأردف : " لدينا كل الاحترام لمنتخب نيجيريا، ولكننا نسعى جاهدا لحجز مكانا في أولمبياد طوكيو وهدفنا أن نحصل على أحد بطاقات التأهل للبطولة". 

واستطرد قائلا: "من المهم لنا أن نفوز غدا، ونحن نتطلع إلى أول مباراة، ونتمنى عبور تلك المجموعة ونريد تحقيق الفوز على كل المنتخبات الخاصة في البطولة، نلعب كل مباراة بمفردها لا نفكر إلا فيها". 

وأنهى حديثه قائلا: " الفريق جاهز للبطولة وسنتأهل للاولبياد عبر بوابة مصر".
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