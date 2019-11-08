جريمة بشعة بالشرقية.. عامل يعذب ويحرق طفلته بمساعدة زوجة شقيقه

أصدرت نيابة مركز أبو حماد قرارا بحبس عامل وزوجة شقيقه بتهمة تعذيب طفلته - والتي تبلغ من العمر عام ونصف العام- بإصابتها بحروق وكسور 15 يوما على ذمة التحقيق.





تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورورد بلاغا من " جوهرة س إ م " 26 عاما مقيمة بمركز أبو حماد يفيد باتهام زوجها " محمد م م خ " وشقيقه زوجة شقيقه " سهام ص ص " 29 عاما ربة منزل بتعذيب طفلتها " فاطمة م م ح خ " عام ونصف والاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بحروق مستغلين عدم تواجدها في المنزل وتم نقل الطفلة إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج اللازم.



