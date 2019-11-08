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جريمة بشعة بالشرقية.. عامل يعذب ويحرق طفلته بمساعدة زوجة شقيقه
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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سمر السيد
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أصدرت نيابة مركز أبو حماد قرارا بحبس عامل وزوجة شقيقه بتهمة تعذيب طفلته - والتي تبلغ من العمر عام ونصف العام- بإصابتها بحروق وكسور 15 يوما على ذمة التحقيق.
تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورورد بلاغا من " جوهرة س إ م " 26 عاما مقيمة بمركز أبو حماد يفيد باتهام زوجها " محمد م م خ " وشقيقه زوجة شقيقه " سهام ص ص " 29 عاما ربة منزل بتعذيب طفلتها " فاطمة م م ح خ " عام ونصف والاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بحروق مستغلين عدم تواجدها في المنزل وتم نقل الطفلة إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأصدت قرارها المتقدم.
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