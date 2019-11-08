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ورشة عمل للتوعية بحساب تطبيق الحد الأدنى للأجور بمحافظة الجيزة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:40 م
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رشوة
رشوة
إسماعيل منطاوي
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نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع المديرية المالية، ورشة عمل بعنوان التوعية بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور على أساس 2019 تحت رعاية وزارة المالية واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام ومسئولي المديرية المالية بالجيزة.

ويجري تنظيم الورشة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور.                                                                    

وأكد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أن الهدف من عقد ورشة العمل هو تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتزويدهم بالاسس العلمية والعملية اللازمة لتطبيق الحد الادنى للاجور بشكل دقيق وعادل فى ضوء سعى الدولة لتخفيف المعاناة عن كاهل الموظفين.

وأضاف أنه تم دعوة جميع مديرى الموارد البشرية ومسئولى الاستحقاقات بجميع الجهات والمديريات داخل نطاق المحافظة وجميع ممثلى وزارة المالية بالمحافظة لحضور اعمال الورشة.

وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والمحافظة فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور.‬

وقال مسئول المديرية المالية انه تم خلال الورشة شرح كيفية تطبيق الحد الادنى وفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشان ولقرارت رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1627 لسنة 2019 بشان تقرير الحد الادنى للاجور للموظفين والعاملين بالدولة والذى تضمن تحديد حد ادنى لكل درجة مالية فى اول يوليو الماضي.

واضاف الى انة تم الرد على كل الاستفسارات والاسئلة الخاصة بطرق التطبيق من الحضور وذلك لازالة اى معوقات تواجه التطبيق.
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