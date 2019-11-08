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"جاي ولا الدور الجاي".. سما المصري بحمالة الصدر فقط في الحمام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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جاي ولا الدور الجاي.. سما المصري بحمالة الصدر فقط في الحمام
نشرة الفنانة الإستعراضية سما المصري، صوره لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام"
وظهرت "سما" بحمالة صدر فقط في الحمام وأصبح صدرها شبه عاريًا".

وعلقت "المصري" على هذه الصورة قائلة: "مين هيتفرج عليا وانا طالعة لايف النهاردة الساعه ١١ مساء علي صفحتي علي الفيس بوك والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري انا مابطولش الحقوني الساعه ١١ بالليل بالظبط...اعملوا متابعة follow واعملوا اعجاب like عشان بعد كده لايف علطول...أيييه جاي ولا الدور الجاي؟؟


ونشرت الفنانة سما المصري مؤخرا صورة للدعوى القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب إسأتها لمرضى السمنة، واستخدام عبارات لا تليق، أدت إلى غضب متابعيها، وقامت سما بالتعليق على هذه الدعوى قائلة: "أوبا.. جنح قسم الجيزة حددت جلسة 14 أكتوبر لمحاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانتها لمرضى السمنة.. الموضوع كبر أوي.. على فكرة نفس المحامي دا الأستاذ أشرف ناجي هو اللي جاب لها سنة ونص حبس قبل كده في موضوع فتاة المول، قلبي معاكي يارورو، هعيط".

ونشرت سما مؤخرا صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان زفاف باللون الأبيض، وعلقت على الصورة قائلة: "صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ".
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الكلمات المفتاحية

سما المصري في الحمام سما المصري عارية الصدر سما المصري

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