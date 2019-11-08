"الإفتاء": لا يجوز تسميم القطط



وقال شخص، إنه ذهب لأداء صلاة الجمعة والخطيب لم يأتي، فصلى الحاضرون بالمسجد خلف الصلاة التي تنقل عبر إذاعة الرديو، فهل هذا يجوز، فأجاب عضو الإفتاء، أن هذا لا يجوز، وعلى المصليين أداء صلاة الظهر، وليس الجمعة، حيث يشترط في صلاة الجمعة وجود خطيب حي.



وأكد "وسام"، أن الاقتراض من البنك لتنفيذ مشروع ما، يسمى تمويل، وهو جائز، مضيفا أنه يجب الوفاء بالنذر متى تحقق الشرط الذي نذر الإنسان من أجله، وإن كان لا يستطيع فعليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين.



ومن ناحيته أوضح الشيخ أحمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر مقطع فيديو، أنه لا يجوز لأن هناك وسائل أخرى نستطيع أن نتبعها لدفع أذى القطط دون قتلها، معقبا: "أجدادنا أخبرونا إذا وضعنا زجاجة مياه على السلم القطط ستخاف ولن تأتي".