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البورصة تربح 9.7 مليار جنيه خلال أول أسبوع من نوفمبر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:10 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية،تعاملات الأسبوع الجاري ، علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وذلك بدعم كبير من صعود سهم البنك التجاري الدولي والذي صعد خلال سعره خلال تلك الأسبوع الي 84  جنيه ، وربحت البورصة نحو 9.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 737.4 مليار جنيه، مقابل 727.7 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1.3%.

أرتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية  فقد قفز مؤشر السوق الرئيسي، إيجي اكس 30، بنسبة 1.63% مغلقاً عند مستوى 14795.87 نقطة، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إيجي اكس 70، بنحو 1.52 فى المائة ليبلغ مستوى 547.45 نقطة ، وتوالت الإرتفاعات لتشمل مؤشر، إيجي اكس 100، الأوسع نطاقا الذي صعد بنحو 1.58% ليبلغ مستوى 1459.57 نقطة.


تراجع قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 7 مليار جنيه خلال أسبوع 

وتراجعت  قيم التداول بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 مليارات جنيه من خلال تداول 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1. 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.196 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 50.96% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 49.3%.

الأجانب يستحوذون علي 15.9% من إجمالي تعاملات البورصة في إسبوع 

وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد أوضح التقرير الشهري للبورصة،أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 77.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 15.9% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 130.3 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 75.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 67.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 23.8% وسجل العرب 8.9% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.849 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 596.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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