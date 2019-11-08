القسم الثالث.. مواجهات مرتقبة في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة



ينطلق غدا السبت مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، الذي يتصدرها الزعفران بعد مرور 4 جولات منفردا ب 9 نقاط وتأتي المباريات كالتالي:-



يستضيف فريق دسوق متذلل المجموعة بنقطة وحيدة، نظيره سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط، وكان دسوق تلقي هزيمة كبيرة بالجولة الماضية برباعية نظيفة، بينما تعادل سبورتنج علي أرضه مع صيد المحلة بهدف لكل فريق.



وعلي ملعب استاد طنطا يشهد مباراة قوية بين عثماسون بقيادة محمد علوش الذي يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط، وفريق الزعفران متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وخسر عثماسون بالجولة الرابعة من الحامول بهدفين دون رد خارج أرضه، بينما فاز الزعفران بنفس النتيجة علي مركز شباب الحنفي، بهدفي محمد صلاح ومهدي محمد.



ويحل نادي بلطيم بقيادة ماهر العش ضيفا ثقيلا علي سيدي سالم الذي يحتل المركز قبل الأخير من البطولة بعد أن تلقي هزيمة من اتحاد بسيون بالجولة الماضية بهدفين نظيفين، بينما حقق بلطيم علي أرضه فوزا كبيرا علي دسوق في المباراة الأخيرة، ليحتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط.



ويخرج فريق مطوبس لملاقاة صيد المحلة، علي ملعب غزل المحلة الفرعي، وكان مطوبس قد خسر الجولة الماضية من فريق شهداء الشباس بثلاثية مقابل هدفين، ليحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل صيد المحلة المركز الثاني ب8 نقاط بعد التعادل مع سبورتنج كاسل بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة.



ويواجه مركز شباب الحنفي صاحب المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط، نظيره سمنود بقيادة مصطفي أبو إسماعيل، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد الفوز علي كفر الشيخ بهدف نظيف أحرزه مجاهد مهران من ضربة جزاء.



وفي مباراة متكافئة بين الفريقين، يستضيف الحامول صاحب المركز الخامس برصيد 7 نقاط، مع شهداء الشباس الصاعد حديثا للدرجة الثالثة، صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وكان الفريقان قد حققا الفوز علي الجولة الماضية.



وفي آخر منافسات الجولة الخامسة، يتقابل كفر الشيخ صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مع اتحاد بسيون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، وكان كفر الشيخ قد تلقي هزيمة الجولة الماضية بهدف نظيف من سمنود، وفاز اتحاد بسيون علي سيدي سالم بهدفين دون رد، عن طريق طلبة أيمن، وبلوظة.



ترتيب المجموعة:-



1- الزعفران 9 نقاط

2- صيد المحلة 8 نقاط

3- سمنود 8 نقاط

4- كفر الشيخ 7 نقاط

5- الحامول 7 نقاط

6- سبورتنج 6 نقاط

7- عثماسون 6 نقاط

8- شباس الشهداء 6 نقاط

9- بلطيم 5 نقاط

10- مطوبس 5 نقاط

11- اتحاد بسيون 4 نقاط

12- الحنفي 3 نقاط

13- سيدي سالم نقطة وحيدة

14- دسوق نقطة وحيدة