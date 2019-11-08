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وزارة الإسكان تعلن عن عدد المناطق العشوائية وغير الأمنة التي تم تطويرها في مصر (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
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المناطق الأمنة
المناطق الأمنة
أحمد الشيخ
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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن الإنتهاء من تطوير 201 منطقة غير آمنة حتي الأن، وجاري الانتهاء من تطوير 156 منطقة أخرى، وتحتوى تلك المناطق على 221607 وحدات سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 18 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان.

وأوضحت الوزراة أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقاً أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار.

وأوضحت أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

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وزارة الاسكان تطوير العشوائيات المناطق الغير أمنة المناطق العشوائية

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