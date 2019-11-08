عاجل.. "القوى العاملة" تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في القطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص، حيث أكد "سعفان" على مديريات القوى العاملة في المحافظات، بتنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى جمهورية مصر العربية.





وزيرة القوة العاملة بعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص





وقال "سعفان"، إن غدا السبت الموافق 12 ربيع الأول لعام 1441 هجريًا و9 نوفمبر 2019 ميلاديًا، موعدإجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص، كما هنأ الوزير عمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة الجليلة.





وأشار سعفان، إلى أن هذا يوم المولد النبوي الشريف يعتبر إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وقال إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا يوم إجازة المولد النبوي الشريف إن لازم الأمر، ولكن يستحق العامل في هذه الحالة إضافة أجر هذا اليوم.



