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اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8-11-2019.. وتراجع في سعر البطاطس
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الخضروات اليوم
تراجعت اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور، كما شهدت اسعار الفاكهة استقرار ملحوظ ، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة وفقا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن الموقع الرسمى لسوق العبور ، وكانت شعبة الخضروات أعلنت فى وقت سابق أن اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب بين 30- 50% عن معدلات العام الماضى.
اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
حافظت أسعار البرتقال البلدى على الاستقرار 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وتراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها، فيما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتتراوح بين 3-6 جنيهات.
اسعار الخضروات اليوم
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 2-4.5 جنيها للكيلو ، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات ، كما سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
تراجع أسعار البطاطس
قالت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم والبطاطس، انخفضت بنسبة تقارب الـ50% مقارنة بالعام الماضي، ليسجل سعر البطاطس الآن في سوق العبور يقدر بـ5 جنيهات، بعدما سجلت العام الماضي في مثل هذا التوقيت 11 جنيهًا.
وأشارت الغرفة إلى أن اختلاف سعر المحصول الواحد، أمر وارد بسبب اختلاف المناطق، خلاف جودة السلع، ولا يوجد تاجر مهما كان حجمه يستطيع التحكم في أسعار الخضروات والفاكهة.
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