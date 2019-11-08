اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8-11-2019.. وتراجع في سعر البطاطس

اسعار الخضروات اليوم

تراجعت اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور، كما شهدت اسعار الفاكهة استقرار ملحوظ ، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة وفقا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن الموقع الرسمى لسوق العبور ، وكانت شعبة الخضروات أعلنت فى وقت سابق أن اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب بين 30- 50% عن معدلات العام الماضى.





اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

حافظت أسعار البرتقال البلدى على الاستقرار 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وتراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها، فيما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتتراوح بين 3-6 جنيهات.





اسعار الخضروات اليوم

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 2-4.5 جنيها للكيلو ، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات ، كما سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.





تراجع أسعار البطاطس