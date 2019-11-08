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طبيب الأهلي يكشف تطورات جديدة حول إصابة حسين الشحات

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
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إصابة حسين الشحات
إصابة حسين الشحات
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء اتصالا هاتفيا بحسين الشحات لاعب الفريق المتواجد ضمن معسكر المنتخب الوطني الأول من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته أمس في مباراة ليبيريا الودية التي حسمها منتخبنا الوطني بهدف نظيف.



وحرص خالد محمود طبيب الفريق على التواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على إصابته بعد أن أجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته بكدمة في العضلة الأمامية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أكد أمس أن حالة حسين الشحات مطمئنة وأنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع المنتخب من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

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