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الأهلي يكشف موعد انتظام أجاي وأزارو في التدريبات الجماعية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد انتظام ازارو واجايي في التدريبات مؤكدا أنه تحدد يوم 12 نوفمبر الجاري موعدًا لانتظام الثنائي في المران.



وقال إن ازارو واجايي لن يشاركا في مران الفريق المقرر له يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون،وتم التنسيق معهما علي التواجد في التدريبات الثلاثاء القادم.

ويتواجد أجايي في نيجيريا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلي بلاده عقب انتهاء معسكر الإمارات من أجل تجديد جواز السفر الخاص،بينما يعود أزارو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة قادما من المغرب بعد انتهاء مشاركته في المعسكر الأخير لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهتي موريتانيا و بورندي.

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