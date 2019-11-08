رسميًا.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ستاد "رادس"

وكانت قرعة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، عن موسم 2019 – 2020، قد أسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك أو جينيراسيون السنغالى

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي