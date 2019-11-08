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رسميًا.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ستاد "رادس"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مواجهة الاهلي والنجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29نومفبر الجاري ،مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأهلي بشكل رسمي بملعب المباراة .



و يفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي ، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.



يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.


وكانت قرعة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، عن موسم 2019 – 2020، قد أسفرت عن المجموعات الآتية:

 

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك أو جينيراسيون السنغالى

 

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

 

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو  ، الوداد المغربى

 

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي


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