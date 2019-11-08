نقابة الموسيقيين لم تستدعي ياسمين نيازي للتحقيق في أزمتها مع كاريكا



وقالت ياسمين، في تصريحات صحفية، إن النقابة لديها كل ما يثبت حقي، ولم تستمعي لي، أو تحقق معي، كما حققت مع كاريكا، للوقوف على أبعاد الأزمة، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن تستدعيني النقابة للتحقيق وتسمع مني ما حدث، كما فعلت مع الخصم، لكنها إنحازت إلى كاريكا ضدها، وهي ابنة الوطن العربي.



وطالب نقيب التشكيليين، بمراجعة التحقيقات، واستدعائها للتحقيق وسماع تفاصيل الأزمة منها، كما فعلت النقابة مع كاريكا حتى يتبين أمام الرأي العام والوسط الفني، حقيقة ما حدث وما فعله معها كاريكا، مناشدة المسؤلين، وجمعيات حقوق المرأة بالوقف جانبها، واستعادة حقها المسلوب منها.



وكانت ياسمين نيار دخلت مؤخرًا في أزمة مع المطرب والمحلن عصام كاريكا، بعدما كان من المقرر أن يتعاونا معًا في أغنية جديدة، إلا أن المحلن نصب عليها في 3 آلاف دولار، دون أن يمنحها الأغنية على حد قولها في تصريحاتها.



أعربت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، عن استيائها الشديد من بيان نقابة الموسيقيين الذي صدر مؤخرًا، لتبرءة الملحن عصام كاريكا، من الشكوى التي تقدمت بها ضده، وتتهمه فيها بالنصب عليها، وتعرضها للتحرش منه، أثناء إتفاقهم على تلحين كاريكا لها أغنية بعنوان الواد الحريف.