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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || روسيا تنشر طائرات هليكوبتر عسكرية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أوردت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة، أن روسيا نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لحراسة منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا من أجل المساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || زلزال يضرب شمال غرب إيران

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
قال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران الجمعة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل عاملًا وإصابة آخر في سوريا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن انفجار كبير وقع في مصفاة بانياس، خلال القيام بأعمال صيانة داخلها.

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مصفاة بانياس غرب إيران سوريا روسيا اليوم الجمعه الحدود السورية التركية إيران آخر الأخبار العاجلة

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