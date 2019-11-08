أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أوردت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة، أن روسيا نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لحراسة منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا من أجل المساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.









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