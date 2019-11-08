خبر سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة سيلتافيجو

أصبح البرازيلي أرثور لاعب وسط برشلونة جاهزًا لمباراة فريقه المقبلة أمام سيلتافيجو والمقرر إقامتها غدًا السبت.



ويستضيف برشلونة نظيره سيلتافيجو غدًأ السبت على ملعب "كامب نو" في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



وأكدت تقارير صحفية في إسبانيا بأن اللاعب البرازيلي أرثوو قد غاب عن مباراة برشلونة الماضية أمام سلافيا براج التشيكي بسبب الإجهاد.



وأضافت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن أرثور جاهز للمشاركة في مباراة الغد أمام سيلتافيجو، بعدما تعافى من الإجهاد الذي عانى منه قبل مباراة سلافيا براج.



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.