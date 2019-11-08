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مستشار بأكاديمية ناصر: إنفاق 800 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال الخمس سنوات الماضية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القضاء على الإرهاب وحفظ الأمن يؤديان إلى تحقيق الاستقرار المصري، مضيفا أن سيناء هي أساس تحقيق هذا الأمن، وكان هناك خطة من 1994 تستهدف تنمية سيناء.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الخطة توقفت كثيرا، ولكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان تنمية سيناء من أهم أولويات القيادة السياسية.

وأوضح أنه تم انفاق 800 مليار جنيه على تنمية سيناء على مدار الخمس سنوات الماضية، وهو ما ساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب، وتم بناء 18 تجمعات تنموية في وسط سيناء، و11 تجمع تنموي في جنوب سيناء، و7 تجمعات تنموية في شمال سيناء.
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