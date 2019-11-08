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الأهلي يشكل لجنة فنية لمتابعة مواهب الأمم الإفريقية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاشدسة الكابتن محمود الخطيب، للتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقرر مجلس الإدارة بالاتفاق مع لجنة التخطيط بالكرة برئاسة الكابتن محسن صالح، على تشكيل لجنة فنية من اللاعبين القدامى ورموز النادي، لمتابعة مواهب المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

كان الأهلي، أعلن منذ أيام قليلة تعيين الكابتن صالح محسن رئيسا للجنة التخطيط، خلفا للكابتن طه إسماعيل بعد إعتذار الأخير عن منصبه لظروف صحية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويرغب النادي الأهلي في توفير مهاجم قوي خلال انتقالات يناير، بناءا على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خاصة بعد الاستقرار على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع بداية العام الجديد.

ولم يفلح دا كوستا في الحصول على ثقة مديره الفني، منذ توليه المسئولية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، ليتم الاستقرار على تسويقه خارجيا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأنهى الأهلي معسكره في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع في ملعب أهلي دبي بالقصيم ولم يتخلله أي مباراة ودية.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن تحديد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الفريق ضد الجونة، بمؤجلات الدوري العام.

وتتوقف مسابقة الدوري حاليا، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كما يستعد الأهلي لبداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي النجم الساحلي التونسي في تونس يوم 29 من الشهر الجاري، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".
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